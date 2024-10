Tg24.sky.it - Furto ad Alba Parietti, lo sfogo social: "Vivere a Milano è una roulette russa"

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "è diventata una". Questo uno dei passaggi dellodiche in alcuni post pubblicati su Instagram ha riferito deldi tutte e quattro le ruote della sua macchina. "La sorpresa della mattina nonostante abbia le telecamere esattamente sopra il parcheggio. Questa notte a me e altre persone tra Basiglio e3 - ha scritto- hanno trovato le macchine in questa condizione. Parlare di sorpresa in realtà è un errore. Rubano continuamente tutto, borsette, scippi continui, aggressioni a donne, omicidi motivati da futili motivi o peggio da pazzia".