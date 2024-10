Davidemaggio.it - Francesco Paolantoni vs la giuria di Ballando: “Non sono obiettivi”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) I giurati dicon le Stelle si “lasciano condizionare” e, probabilmente, dovrebbero “giudicare l’esibizione e basta“. E’ questa la conclusione alla quale è arrivatodopo tre puntate, da concorrente, nel talent show condotto da Milly Carlucci. Un pensiero dovuto principalmente a quanto accaduto sabato scorso: complice un attacco di diverticolite, il comico non ha potuto eseguire la coreografia che aveva preparato con l’insegnante Anastasia Kuzmina ed ha ‘ripiegato’ su un numero pensato in extremis. Performance non accolta positivamente dalla, che a suo dire non si è mostrata affatto comprensiva. Mi piace portare a termine gli impegni che prendo, non me la sentivo di non ballare e stare fermo con Anastasia che mi ballava intorno, mi sembrava una cosa orribile.