Fonseca | Non ho leadership? A me non frega un c***o del nome parlo direttamente con la squadra o con i giocatori

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al rientro dalla sosta nazionali, il Milan affronta l’Udinese a San Siro, domani alle 18:00. Nella precedente giornata la pesante sconfitta contro la Fiorentine. Pauloin conferenza stampa ha chiarito la suanei confronti del gruppo: «La fascia di capitano? Per me i leader non sono solo quelli con la fascia» Fondamentale essere concentrati su domani? «So che l’Udinese crea sempre grandi difficoltà e so che domani non sarà diverso. Loro sono una buona, molto aggressiva, che gioca bene e che è molto motivata. Dovremo essere al massimo livello per poter vincere domani». C’era rabbia dopo Firenze Ora qual è il clima? «Il primo giorno è stato buono perché non ho visto nessuno, ero arrabbiato. Dopo certe partite non mi piace vedere nessuno. Abbiamo avuto pochiin questi allenamenti, poi tutti i nazionali sono arrivati ieri.