Fiato ai libri: a Scanzorosciate in scena "Memorie di un assassino"

(Di venerdì 18 ottobre 2024). Un passato vivido e preciso, un presente frammentato e allucinatorio. Nella mente di Kim Pyongsu, serial killer affetto da Alzheimer, i confini tra i ricordi si confondono e si intrecciano, in un labirinto temporale che lui cerca disperatamente di domare.aiesplora questo tema delicato con uno spettacolo unico e originale, che andrà insabato 19 ottobre alle 21 presso l’auditorium della Pia Fondazione Piccinelli di. Lo spettacolo, tratto dal romanzo “di un” dello scrittore sudcoreano Kim Young-ha, vedrà la narrazione affidata alla voce dell’attore Rosario Lisma, accompagnato dalle suggestive note delle viole di Marco Lorenzi. La Residenza per Anziani Piccinelli ospiterà questo evento, che affronta in maniera intensa e coinvolgente la malattia, i ricordi confusi e la lotta contro la perdita di sé.