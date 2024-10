Festival della Statistica: il programma del venerdì al StatisticAll di Treviso (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Statisticall, il Festival della Statistica e della Demografia che si svolge a Treviso, è un’importante manifestazione che riunisce esperti, studiosi e appassionati del settore per esplorare il mondo dei dati e delle statistiche. Nella seconda giornata dell’evento, in programma venerdì 18 ottobre, il focus sarà sulle tematiche contemporanee come l’intelligenza artificiale, le sfide economiche europee e le politiche sociali. Questa edizione del Festival, che segna il decimo anniversario, invita il pubblico a riflettere sulle “Statistiche senza frontiere“, esaminando il futuro dei dati in Europa. Un programma denso di eventi e ospiti illustri Il venerdì di Statisticall è caratterizzato da un ricco programma di appuntamenti che spaziano dall’economia alla geopolitica. Gaeta.it - Festival della Statistica: il programma del venerdì al StatisticAll di Treviso Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterll, ilDemografia che si svolge a, è un’importante manifestazione che riunisce esperti, studiosi e appassionati del settore per esplorare il mondo dei dati e delle statistiche. Nella seconda giornata dell’evento, in18 ottobre, il focus sarà sulle tematiche contemporanee come l’intelligenza artificiale, le sfide economiche europee e le politiche sociali. Questa edizione del, che segna il decimo anniversario, invita il pubblico a riflettere sulle “Statistiche senza frontiere“, esaminando il futuro dei dati in Europa. Undenso di eventi e ospiti illustri Ildill è caratterizzato da un riccodi appuntamenti che spaziano dall’economia alla geopolitica.

Festival della Statistica a Treviso : Analisi delle Uguaglianze e delle Discriminazioni - La misurazione delle disuguaglianze come strumento di cambiamento Cristina Freguja, esperta in statistica, ha evidenziato l’importanza crescente dell’analisi statistica per mappare le disuguaglianze nella società. La voce delle istituzioni: ricerche e politiche antidiscriminatorie Agnese Canevari, dirigente all’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento Pari Opportunità, ... (Gaeta.it)

Statisticall - al via Festival statistica e demografia - (Adnkronos) – Sono iniziati stamani alle ore 9. 00 i lavori della prima giornata della decima edizione di StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia, con il patrocinio della Commissione Europea e in collaborazione con il Parlamento Europeo. Quattro i giorni di eventi dedicati alle “Statistiche senza frontiere. (Periodicodaily.com)

Al via la decima edizione di StatisticAll : il festival europeo su dati e migrazioni - Armenise ha illustrato la vasta diversificazione delle regioni italiane, dalle metropoli alle aree rurali, mettendo in evidenza i ritmi di crescita disomogenei in tutto il continente europeo. Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . Qui, esperti come Giovanni Vetritto, Roberto Samar e Massimo Armenise hanno discusso del principio fondamentale ... (Gaeta.it)