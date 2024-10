Bergamonews.it - Edilizia, Ance Bergamo lancia l’allarme: “Urgenti nuovi provvedimenti strutturali”

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024). Un rallentamento dell’espansione del mercato osservato nei primi sei mesi del 2024 che preoccupa i vertici di, con un calo degli importi del -31,8% per i bandi e del -59,4% per le aggiudicazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. È quanto emerge dal convegno “Punto e Avanti. Lo stato di attuazione del PNRR lombardo”, tenutosi oggi al Salone d’onore della Triennale di Milano con la presentazione del primo rapporto “Il mercato delle opere pubbliche per le imprese di costruzioni nelle province della Lombardia 2019-2024” voluto daLombardia e realizzato da Cresme Europa servizi. L’indagine, prima di una serie di pubblicazioni che avrà durata pluriennale con uscite semestrali, ha l’obiettivo di monitorare il mercato delle opere pubbliche in Lombardia, con un focus sulle singole province.