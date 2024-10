Donna uccisa a Civitavecchiaun arresto

Donna uccisa a Civitavecchia,un arresto (Di venerdì 18 ottobre 2024) 22.28 Un uomo di 41 anni è stato fermato, con l'accusa di omicidio volontario, dalla polizia di Civitavecchia. Per gli inquirenti l'uomo ha ucciso una Donna, soffocandola, di 56 anni,romena, sua connazionale, mentre dormiva in un giaciglio di fortuna intorno allo scalo ferroviario. La dinamica del delitto è stata ricostruita grazie ad alcune testimonianze di altri senzatetto che bivaccano nella stazione e grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 22.28 Un uomo di 41 anni è stato fermato, con l'accusa di omicidio volontario, dalla polizia di Civitavecchia. Per gli inquirenti l'uomo ha ucciso una, soffocandola, di 56 anni,romena, sua connazionale, mentre dormiva in un giaciglio di fortuna intorno allo scalo ferroviario. La dinamica del delitto è stata ricostruita grazie ad alcune testimonianze di altri senzatetto che bivaccano nella stazione e grazie anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Omicidio nella notte : donna uccisa in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria - Omicidio a Civitavecchia, in provincia di Roma. Una donna è stata trovata morta in un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria. La vittima, Camelia Ion, aveva 56 anni. Un uomo, un 41enne, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Tra le ipotesi al vaglio di chi indaga anche il fatto... (Romatoday.it)

Laura Frosecchi uccisa dal nipote nel negozio - la donna che ha trovato il corpo : «Il suo corpo era in un lago di sangue - ho urlato per lo choc» - A trovare il suo corpo in una pozza di sangue e senza vita è stata una cliente, che ha dato l’allarme. La tragedia si è consumata nel Fiorentino. L’omicidio è avvenuta nella mattinata di giovedì 17 ottobre a Chiesanuova, un paese di collina che si trova vicino alla città. Laura Frosecchi è stata uccisa dal nipote nel negozio di alimentari di famiglia. (361magazine.com)

Donna uccisa a Chiesanuova nel suo negozio : il nipote sospettato si barrica in casa - ma i carabinieri lo prelevano - L’ultimo lavoro conosciuto in paese è quella in una fattoria che si trova nella zona di San Casciano. Un altro ragazzo invece dice al quotidiano di via Solferino: «Qualche settimana fa mi ha chiesto al volevo provare la pistola nei boschi ma ho ovviamente rifiutato». Carabinieri ed operatori del 118 hanno verificato la morte della vittima, dopo aver ricevuto la segnalazione da una cliente che si ... (Secoloditalia.it)