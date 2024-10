David Parsons: l’arte della danza a sostegno di Kamala Harris alle elezioni Usa (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il celebre coreografo statunitense David Parsons ha espresso apertamente le sue opinioni politiche in merito alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, evidenziando l’impatto che la vittoria di Donald Trump potrebbe avere sul mondo dell’arte. In un video-incontro con i giornalisti, Parsons ha affermato che la maggior parte degli artisti si schiererà a favore di Kamala Harris, temendo una riduzione significativa dei finanziamenti dedicati all’arte qualora il tycoon riconquistasse la Casa Bianca. Questa dichiarazione è avvenuta in occasione della presentazione del suo ultimo spettacolo, “Balance of Power“, che sarà ospitato in 17 città italiane. Gaeta.it - David Parsons: l’arte della danza a sostegno di Kamala Harris alle elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il celebre coreografo statunitenseha espresso apertamente le sue opinioni politiche in meritoprossimepresidenziali negli Stati Uniti, evidenziando l’impatto che la vittoria di Donald Trump potrebbe avere sul mondo del. In un video-incontro con i giornalisti,ha affermato che la maggior parte degli artisti si schiererà a favore di, temendo una riduzione significativa dei finanziamenti dedicati alqualora il tycoon riconquistasse la Casa Bianca. Questa dichiarazione è avvenuta in occasionepresentazione del suo ultimo spettacolo, “Balance of Power“, che sarà ospitato in 17 città italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'arte non voterà Trump, parola del coreografo David Parsons - Con il classico "in my opinion", secondo me, il celebrato coreografo statunitense David Parsons ha affermato che "gran parte degli artisti non voterà per Donald Trump, ma per Kamala Harris" alle pross ... (ansa.it)

Israele: Icej, oltre 400 delegati cristiani da circa 50 nazioni a Gerusalemme per la Festa dei Tabernacoli - Per iniziativa dell’International Christian Embassy Jerusalem (Icej), oltre 400 cristiani arriveranno in Israele in questi giorni per partecipare alla Festa dei Tabernacoli, che ricorda la vita del po ... (agensir.it)

La Fiera del Libro di Belgrado inizia presto – Tony Parsons come ospite d’onore - La Fiera Internazionale del Libro di Belgrado si terrà dal 19 al 27 ottobre presso la Fiera di Belgrado, sotto lo slogan "La parola è libera". (serbianmonitor.com)