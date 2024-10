Creatività italiana contemporanea: Emma Dante al Teatro Bonci con "Re Chicchinella" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’ambito di Opening – showcase Italia. Un percorso di VIE Festival, il focus di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale dedicato alla Creatività italiana contemporanea in apertura delle Stagioni 2024/25, dal 24 al 27 ottobre (giovedì, venerdì, sabato ore 20.30 e domenica 16.00) Emma Dante Cesenatoday.it - Creatività italiana contemporanea: Emma Dante al Teatro Bonci con "Re Chicchinella" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nell’ambito di Opening – showcase Italia. Un percorso di VIE Festival, il focus di Emilia RomagnaERT /Nazionale dedicato allain apertura delle Stagioni 2024/25, dal 24 al 27 ottobre (giovedì, venerdì, sabato ore 20.30 e domenica 16.00)

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corsi di teatro motivazionale - Riscopri fiducia e creatività con Roberta Omiciuolo - . Il Corso di Teatro Motivazionale, guidato dall'esperta insegnante Roberta Omiciuolo, offre uno spazio sicuro e. A settembre ripartono i corsi di Teatro Motivazionale a Treviso e provincia, un’opportunità unica per esplorare se stessi e migliorare la propria autostima attraverso l'arte teatrale. (Trevisotoday.it)

Teatro Trastevere : La Stagione “Intelligenza Artigianale” 2024 – Un Omaggio alla Creatività Unica del Teatro - La Filosofia Dietro “Intelligenza Artigianale” Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia e dell’intelligenza artificiale, il Teatro Trastevere punta a valorizzare le qualità uniche e irripetibili del lavoro artigianale. Oltre agli spettacoli in cartellone, il teatro mette a disposizione lo spazio per residenze artistiche e supporta progetti innovativi, contribuendo alla crescita ... (Dailyshowmagazine.com)

Ipercorpo - tornano le arti dal vivo. Appuntamento con la creatività fra teatro - musica e installazioni - Non solo eventi per adulti ma anche per i più piccini, domenica 15 alle 10. Nel weekend si accendono le luci per ‘Voodoo’ di Masque Teatro in programma sabato alle 21 e alle 22. mailticket. Alle 20, in replica fino a domenica, Davide Fabbri ed Elisa Gandini portano gli spettatori in un viaggio attraverso la musica con ‘Risonanza Nostalgica’. (Ilrestodelcarlino.it)