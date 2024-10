Covid Italia, bollettino ultima settimana: nuovi casi in lieve calo, salgono i decessi (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11.433 nuovi casi rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. Questi i dati L'articolo Covid Italia, bollettino ultima settimana: nuovi casi in lieve calo, salgono i decessi proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Diminuiscono idiin, ma aumentano i, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Nella10-16 ottobre si registrano 11.433rispetto ai 11.887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della3-9 ottobre. Questi i dati L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid Italia - bollettino ultima settimana : nuovi casi in lieve calo - salgono i decessi - Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11. (Adnkronos) – Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. Questi i dati […]. I morti arrivano a 117, in aumento rispetto ai 100 della settimana 3-9 ottobre. (Periodicodaily.com)

Covid Italia - bollettino ultima settimana : nuovi casi in lieve calo - salgono i decessi - 433 nuovi casi rispetto ai 11. Nella settimana 10-16 ottobre si registrano 11. 887 della rilevazione precedente. I morti arrivano a 117, in aumento […]. 433 nuovi contagi e 117 morti Diminuiscono i nuovi casi di Covid in Italia, ma aumentano i decessi, probabilmente per effetto dei maggiori contagi delle settimane precedenti. (Sbircialanotizia.it)

Dati Covid in Italia : nuovi casi in calo - ma aumentano i decessi nella settimana dal 10 al 16 ottobre - 498 infezioni nell’ultima settimana. 433 nuovi casi di Covid-19, un leggero calo rispetto ai 11. Segue il Veneto con 1. Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo aggiornamento sulla situazione del Covid-19 in Italia mette in evidenza un quadro complesso. Sebbene i nuovi casi di infezione siano diminuiti, si segnala un incremento preoccupante dei decessi. (Gaeta.it)