Cos'è e come funziona l'Accademia dei Comuni Digitali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Per utilizzare le mille possibilità offerte da internet, occorre studiare la materia. Troppo spesso, anche sulle pagine di Giornalettismo, avrete letto di clamorosi errori che hanno provocato (nel migliore dei casi) dei malfunzionamenti nei servizi Digitali, proprio per l'assenza di un'educazione ad hoc che puntelli la formazione di chi lavora. Soprattutto per quel che riguarda il settore pubblico, dove le piattaforme e i sistemi sono spesso vetusti e difficilmente accessibili. Ora, però, grazie ai fondi del PNRR i dipendenti comunali potranno studiare e imparare utilizzando quella che è stata denominata "Accademia dei Comuni Digitali". LEGGI ANCHE > come vengono usati i fondi PNRR per la Digitalizzazione dei Comuni? Il progetto è nato parallelamente alla "Mappa dei Comuni Digitali" e rispetta il nome – almeno negli obiettivi – che è stato scelto per lui: Accademia.

