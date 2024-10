Cook40 con Flavio Montrucchio: quando in tv l’edizione 2024 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna una nuova stagione di ‘Cook40‘, il programma di chi ama cucinare ma non ha abbastanza tempo per farlo, condotto da Flavio Montrucchio. Un format che unisce il food all’intrattenimento e che dalla sua prima puntata ha conquistato i telespettatori. Vediamo insieme da quando andrà in onda. Cook40 con Flavio Montrucchio: quando torna la nuova stagione Sono sempre di più i programmi dedicati al mondo della cucina e tra questi è stato confermato dall’emittente pubblica Cook40. Al timone del cooking show c’è Flavio Montrucchio che a partire dalla terza stagione, a dicembre dello scorso anno, ha preso il posto di Alessandro Greco. La prima puntata di Cook40 andrà in onda sabato 19 ottobre 2024 su Rai2, alle ore 12.00. Superguidatv.it - Cook40 con Flavio Montrucchio: quando in tv l’edizione 2024 Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna una nuova stagione di ‘‘, il programma di chi ama cucinare ma non ha abbastanza tempo per farlo, condotto da. Un format che unisce il food all’intrattenimento e che dalla sua prima puntata ha conquistato i telespettatori. Vediamo insieme daandrà in onda.contorna la nuova stagione Sono sempre di più i programmi dedicati al mondo della cucina e tra questi è stato confermato dall’emittente pubblica. Al timone del cooking show c’èche a partire dalla terza stagione, a dicembre dello scorso anno, ha preso il posto di Alessandro Greco. La prima puntata diandrà in onda sabato 19 ottobresu Rai2, alle ore 12.00.

