Consiglio regionale della Calabria: convocazione per discussione su bilancio e provvedimenti amministrativi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Martedì 22 ottobre, il Consiglio regionale della Calabria si riunirà per una seduta cruciale alle ore 16:00, convocata dal presidente Filippo Mancuso. Questa seduta vedrà l'esame di ben dodici punti all'ordine del giorno, che spaziano dal bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 a varie proposte riguardanti enti e aziende locali. Il Consiglio rappresenta un'importante occasione per affrontare questioni fondamentali per la governance e lo sviluppo della regione. Ordine del giorno: bilancio e provvedimenti amministrativi La prima proposta all'ordine del giorno è il provvedimento amministrativo n. 193/12, presentato dall'Ufficio di Presidenza, che concerne il "bilancio di previsione 2024-2026 del Consiglio regionale della Calabria: assestamento e variazioni".

