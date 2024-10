Concerti Oasis 2025 in Irlanda e Regno Unito: chi sono gli artisti che apriranno gli spettacoli (Di venerdì 18 ottobre 2024) Annunciati gli artisti che apriranno i Concerti del tour degli Oasis nel 2025 in Regno Unito e Irlanda: saranno Richard Ashcroft e i Cast, come aveva già anticipato Liam Gallagher su X. Fanpage.it - Concerti Oasis 2025 in Irlanda e Regno Unito: chi sono gli artisti che apriranno gli spettacoli Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Annunciati glichedel tour deglinelin: saranno Richard Ashcroft e i Cast, come aveva già anticipato Liam Gallagher su X.

Oasis 2025 - altri 2 concerti ‘straordinari’ a Wembley - (Adnkronos) – Gli Oasis aggiungono altre 2 date al tour di concerti in programma nel 2025. “I biglietti saranno venduti con un processo in diverse fasi, solo su invito. Oltre 10 milioni di persone, da 158 paesi, hanno cercato di accaparrarsi i tagliandi per i 17 concerti già annunciati. Le domande di partecipazione saranno riservate prima ai numerosi fan del Regno Unito che non hanno avuto ... (Dailyshowmagazine.com)