Colpo di scena a X Factor, Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita e le dice: “Vieni a lavorare per me” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Agli Home Visit a X Factor 2024, Manuel Agnelli ha scelto i Punkcake, Mimì Caruso e Danielle Gasperini per la sua squadra dei Live. A rimetterci è stata Beatrice Fita, non ancora pronta per il programma secondo il giudice. Poi, però, il risvolto inaspettato: "Non ti abbandono, vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale". Fanpage.it - Colpo di scena a X Factor, Manuel Agnelli elimina Beatrice Fita e le dice: “Vieni a lavorare per me” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Agli Home Visit a X2024,ha scelto i Punkcake, Mimì Caruso e Danielle Gasperini per la sua squadra dei Live. A rimetterci è stata, non ancora pronta per il programma secondo il giu. Poi, però, il risvolto inaspettato: "Non ti abbandono, vorrei che tu venissi a suonare nel mio locale".

