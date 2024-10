CJ Taranto | Arcangelo Sarli torna a vestire la canotta rossoblu

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl CJ Basketè lieto di comunicare di aver tesserato il giocatore. L’esterno tarantino classe ’80 si è già unito al roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di serie B Interregionale maschile 2024/25 che vedrà igiovare martedì prossimo, in serale alle 21 al PalaMazzola contro la Dinamo Brindisi. Non ha quasi bisogno di presentazioneuna vera icona per il basket tarantino e per il CJ in particolare. Per la squadra di coach Orlando si tratta del quinto ritorno aladopo quelli di capitan Salerno, Bitetti, Pentassuglia e Giovara. Persi tratta di una scommessa, contro se stesso e contro lo scorrere del tempo. Nato ail 18 dicembre 1980, alto 188 cm,ha iniziato a 7 anni nella “Renato Moro”.