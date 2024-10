Chiama il figlio Lecco in onore della città che l'ha ospitata (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Australia è quasi agli antipodi di Lecco. Ma certi legami te li porterai dentro per tutta la vita. È, senza ombra di dubbio, l'etichetta che si può dare alla scelta di Marlee Sice, giovane mamma di Geraldton che ha appena dato alla luce il piccolo Lecco Lee Sice, secondogenito della famiglia Leccotoday.it - Chiama il figlio Lecco in onore della città che l'ha ospitata Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Australia è quasi agli antipodi di. Ma certi legami te li porterai dentro per tutta la vita. È, senza ombra di dubbio, l'etichetta che si può dare alla scelta di Marlee Sice, giovane mamma di Geraldton che ha appena dato alla luce il piccoloLee Sice, secondogenitofamiglia

