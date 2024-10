Cesare Cremonini, re degli stadi: le date sold out (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 – Cesare Cremonini si conferma il protagonista assoluto degli stadi per il 2025: dopo una partenza esplosiva con oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite, e dopo i due sold-out a Bologna, oggi annuncia il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano. E mentre cresce l’attesa di vederlo dal vivo, il singolo “Ora che non ho più te”, a un solo mese dall’uscita, è il brano più suonato dalle radio in Italia (al primo posto della classifica ufficiale di EarOne), confermandosi anche ai vertici delle classifiche streaming. Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini, re degli stadi: le date sold out Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bologna, 18 ottobre 2024 –si conferma il protagonista assolutoper il 2025: dopo una partenza esplosiva con oltre 300mila biglietti polverizzati in poche ore dall’apertura delle prevendite, e dopo i due-out a Bologna, oggi annuncia il tutto esaurito anche a Napoli, Messina e nella prima data di Milano. E mentre cresce l’attesa di vederlo dal vivo, il singolo “Ora che non ho più te”, a un solo mese dall’uscita, è il brano più suonato dalle radio in Italia (al primo posto della classifica ufficiale di EarOne), confermandosi anche ai vertici delle classifiche streaming.

Cesare Cremonini - il ricordo del padre nel giorno del suo 100º compleanno : “Ho chiuso il mio album” - . In Ora che non ho più te, Cremonini esplora temi come la perdita, l’amore finito e il desiderio di rinascita. Nelle prime ore del 10 ottobre 2024, Cesare Cremonini ha condiviso un post che ha toccato profondamente i suoi fan. Questo legame speciale emerge anche nelle sue scelte artistiche: il modo in cui racconta la vita, l’amore e la perdita sono profondamente influenzati dalla figura ... (Dilei.it)

Cesare Cremonini - i Magredi del Cellina gli portano bene : il video di "Ora che non ho più te" vola su You Tube - Una scelta azzeccata. Cesare Cremonini ha optato per i Magredi del Cellina per il videoclip del suo nuovo singolo: "Ora che non ho più te". La decisione di ambientare il nuovo video nella "steppa pordenonese" si è rivelata davvero azzeccata e il connubio tra la bellezza della canzone e il... (Pordenonetoday.it)

Cesare Cremonini - il dietro le quinte di "Ora che non ho più te" - 24. Dopo tanto tempo il cantante bolognese aveva così annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con l'uscita del nuovo pezzo "Ora che non ho più te", con tanto di videoclip e il live tour in tutta Italia. "Il linguaggio dei videoclip per alcuni è una grande possibilità comunicativa, altri lo considerano desueto per via dell’ascolto streaming. (Ilrestodelcarlino.it)