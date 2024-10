Gaeta.it - Censimento permanente della popolazione: a Trieste il via alla raccolta dati con scadenza il 23 dicembre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Da ottobre è ritornato ile delle Abitazioni, per l’edizione 2024, un evento che coinvolge in modo significativo diversi comuni italiani, tra cui. Questa iniziativa si svolgerà fino al 23e coinvolgerà circa 7.000 famiglie nel capoluogo giuliano. Queste famiglie sono state selezionate come “famiglie campione” e sono fondamentali per ladistatistici che aiuteranno a comprendere meglio la composizione demografica e sociale. Dettagli sule modalità di partecipazione Ilè un’importante operazione statistica che mira a fornire informazioni aggiornate sullaresidente e sulle abitazioni.