Cena tra De Laurentiis e Conte: clima disteso e piena fiducia nel progetto Napoli

Due sere fa, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte si sono incontrati per una lunga cena, trascorrendo oltre tre ore insieme in un ristorante di Piazza dei Martiri, lo stesso che aveva ospitato il loro primo incontro a Napoli lo scorso giugno. A rivelarlo è l'edizione odierna de Il Mattino. Alla cena, oltre al presidente

De Laurentiis e Conte : una cena per rafforzare il legame tra presidente e allenatore del Napoli - Questo approccio ha contribuito a evitare fraintendimenti e a mantenere un clima sereno. Antonio Conte, che ha chiesto a De Laurentiis un passo di lato all’inizio della sua gestione, ha ribadito di sentirsi a casa a Napoli, sottolineando il valore unico di vincere con questa maglia. Tuttavia, l’atmosfera di complicità e la volontà di continuare a lavorare insieme promettono bene per il futuro ... (Napolipiu.com)

De Laurentiis furioso con Giuntoli per Lobotka : “Chi mi hai preso?” Il retroscena - Da possibile flop a perno del centrocampo, lo slovacco è oggi uno dei principali artefici del grande avvio di stagione del Napoli, contribuendo alla solidità e alla fluidità del gioco voluto da Conte. Un punto fermo per il futuro La storia di Lobotka è un esempio di come il giudizio iniziale su un giocatore possa cambiare radicalmente nel tempo. (Napolipiu.com)

De Laurentiis - pieni poteri a Conte : il retroscena sul divieto nello spogliatoio - 145 milioni investiti, 140 di ingaggi e persino il fratello dell’allenatore nello staff. Eppure è proprio così: la squadra di Conte è prima in campionato con 2 punti di vantaggio sull’Inter e 3 sulla Juventus. Recupera il primato, la serenità ed un’idea di calcio di un club che sembrava spaesato e finito nel caos”. (Spazionapoli.it)