"C'è un tentativo di frode sul conto", correntista truffato al telefono per 14mila euro: denunciata una donna (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia ha denunciato una donna di origini campane accusata di truffa online, in concorso con altre persone al momento rimaste ignote. Una vicenda cominciata a fine agosto quando un uomo si è rivolto al Commissariato di Polizia 'San Nicola' a Bari riferendo di aver subito un raggiro telefonico Baritoday.it - "C'è un tentativo di frode sul conto", correntista truffato al telefono per 14mila euro: denunciata una donna Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Polizia ha denunciato unadi origini campane accusata di truffa online, in concorso con altre persone al momento rimaste ignote. Una vicenda cominciata a fine agosto quando un uomo si è rivolto al Commissariato di Polizia 'San Nicola' a Bari riferendo di aver subito un raggiro telefonico

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Molesta donna e bimba di 3 anni per strada. Salvato dal linciaggio dall’arrivo della Polizia - Vista l’escalation di tensione, alcuni residenti hanno contattato le forze dell’ordine, mentre una guardia giurata presente sul posto cercava inutilmente di calmare gli animi. La situazione è rapidamente degenerata, con alcuni presenti che hanno tentato di aggredire fisicamente il 32enne pakistano. L’aggressione in via Oberdan L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledì 16 ottobre a ... (Thesocialpost.it)

A 96 anni in strada con 46mila euro : donna malata di Alzheimer soccorsa dalla Polizia Locale - È accaduto a Fuorigrotta: la donna, anziana, è stata soccorsa dagli agenti della Municipale, che l'hanno identificata e riaccompagnata a casa. La figlia ha spiegato ai poliziotti il perché di tutto quel denaro nella borsa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Agenti della polizia salvano la vita a una donna anziana in arresto cardiaco - L'anziana è stata trovata a terra dalla figlia, che ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112. Gli agenti del commissariato di pubblica. . . Una donna di 78 anni di Caltagirone è stata salvata grazie all’intervento della polizia dopo aver accusato un infarto nella sua abitazione. (Cataniatoday.it)