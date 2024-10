Carlos Moreno, l’architetto della Città dei 15 Minuti, in visita a Napoli il 21 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21 ottobre, Napoli ospiterà un evento di grande rilevanza nel campo dell’urbanistica e della pianificazione urbana: il convegno “The ‘close’ city. Complex values in the human-centered perspective”. Questo incontro, che si svolgerà presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II, vedrà la partecipazione di Carlos Moreno, noto teorico della “Città dei 15 Minuti”, un concetto innovativo che sta guadagnando attenzione a livello globale come risposta alle esigenze delle aree urbane moderne. Un modello trasformativo per le Città moderne La Città dei 15 Minuti rappresenta un approccio pionieristico alla pianificazione urbana, ideato da Carlos Moreno, il quale sostiene che ogni cittadino dovrebbe avere accesso a tutte le risorse essenziali della vita quotidiana senza dover percorrere più di quindici Minuti a piedi o in bicicletta. Gaeta.it - Carlos Moreno, l’architetto della Città dei 15 Minuti, in visita a Napoli il 21 ottobre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 21ospiterà un evento di grande rilevanza nel campo dell’urbanistica epianificazione urbana: il convegno “The ‘close’ city. Complex values in the human-centered perspective”. Questo incontro, che si svolgerà presso il Dipartimento di Architettura dell’Università diFederico II, vedrà la partecipazione di, noto teoricodei 15”, un concetto innovativo che sta guadagnando attenzione a livello globale come risposta alle esigenze delle aree urbane moderne. Un modello trasformativo per lemoderne Ladei 15rappresenta un approccio pionieristico alla pianificazione urbana, ideato da, il quale sostiene che ogni cittadino dovrebbe avere accesso a tutte le risorse essenzialivita quotidiana senza dover percorrere più di quindicia piedi o in bicicletta.

