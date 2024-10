Campania: allerta meteo intensificata fino al 19 ottobre per precipitazioni e criticità regionali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile della Campania ha emesso un avviso di allerta meteo rinnovato e esteso per tutta la regione, datato dalle 23.59 del 18 ottobre fino alle 23.59 del 19 ottobre. Il provvedimento, motivato dalle previsioni di intensificazione delle precipitazioni, comporta un passaggio all’allerta arancione in diverse zone, mentre l’allerta gialla si estende agli altri settori. Le autorità invitano alla massima precauzione in vista dei fenomeni meteorologici attesi, che potrebbero generare significativi disagi. Dettagli dell’allerta meteo A partire dalla mezzanotte del 18 ottobre, la Campania si prepara ad affrontare condizioni meteorologiche avverse. L’allerta arancione riguarderà le zone 1 e 3 del territorio regionale. Gaeta.it - Campania: allerta meteo intensificata fino al 19 ottobre per precipitazioni e criticità regionali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Protezione Civile dellaha emesso un avviso dirinnovato e esteso per tutta la regione, datato dalle 23.59 del 18alle 23.59 del 19. Il provvedimento, motivato dalle previsioni di intensificazione delle, comporta un passaggio all’arancione in diverse zone, mentre l’gialla si estende agli altri settori. Le autorità invitano alla massima precauzione in vista dei fenomenirologici attesi, che potrebbero generare significativi disagi. Dettagli dell’A partire dalla mezzanotte del 18, lasi prepara ad affrontare condizionirologiche avverse. L’arancione riguarderà le zone 1 e 3 del territorio regionale.

