Cambiaso sul Napoli: “Fa impressione per la sua forza” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrea Cambiaso, esterno della Juventus ha parlato brevemente del Napoli ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Andrea Cambiaso ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il L'articolo Cambiaso sul Napoli: “Fa impressione per la sua forza” proviene da forzazzurri.net. Forzazzurri.net - Cambiaso sul Napoli: “Fa impressione per la sua forza” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Andrea, esterno della Juventus ha parlato brevemente delai microfoni de Il Corriere dello Sport. Andreaha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il L'articolosul: “Faper la sua” proviene dazzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cambiaso : “Il Napoli di Conte è molto forte” - Questa partita, seppur terminata 0-0, è stata un test importante per la Juventus, che ha dovuto confrontarsi con una formazione solida e aggressiva, capace di mantenere alta l’intensità per tutti i 90 minuti. Cambiaso: Un test per la crescita personale Le parole di Cambiaso mettono in luce quanto le partite contro squadre di alto livello, come il Napoli e la Roma, siano fondamentali ... (Terzotemponapoli.com)