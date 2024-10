Calhanoglu in procura, Inter in ansia: ecco cosa rischia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu è stato ascoltato dai magistrati della procura di Milano nell’inchiesta sulle curve e gli ultras: ora rischia multa e squalifica Stanno proseguendo gli Interrogatori dei tesserati considerati persone informate sui fatti da parte della procura di Milano. Dopo Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Davide Calabria, in questi giorni è toccato anche ad Hakan Calhanoglu. E il turco, che è stato sentito giovedì dai magistrati, secondo alcune indiscrezioni avrebbe ammesso alcuni episodi e fatti. Come ad esempio l’incontro con alcuni ultras nerazzurri che poi sono stati coinvolti nell’inchiesta. Anche se il centrocampista dell’Inter, come gli altri tesserati, non è in questo momento indagato. Calhanoglu (LaPresse) – calciomercato.itMa questo non significa che Calhanoglu sia al riparo da eventuali sanzioni sportive. Calciomercato.it - Calhanoglu in procura, Inter in ansia: ecco cosa rischia Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Hakanè stato ascoltato dai magistrati delladi Milano nell’inchiesta sulle curve e gli ultras: oramulta e squalifica Stanno proseguendo glirogatori dei tesserati considerati persone informate sui fatti da parte delladi Milano. Dopo Javier Zanetti, Simone Inzaghi e Davide Calabria, in questi giorni è toccato anche ad Hakan. E il turco, che è stato sentito giovedì dai magistrati, secondo alcune indiscrezioni avrebbe ammesso alcuni episodi e fatti. Come ad esempio l’incontro con alcuni ultras nerazzurri che poi sono stati coinvolti nell’inchiesta. Anche se il centrocampista dell’, come gli altri tesserati, non è in questo momento indagato.(LaPresse) – calciomercato.itMa questo non significa chesia al riparo da eventuali sanzioni sportive.

“Sì - ho incontrato i capi ultras : l’Inter mi aveva detto di non farlo. Mai uscito a cena” : Hakan Calhanoglu sentito in Procura. Cosa rischia - L'articolo “Sì, ho incontrato i capi ultras: l’Inter mi aveva detto di non farlo. Calha uno di noi”. Che cosa rischia Calhanoglu sul piano sportivoSe dal punto di vista penale,almeno al momento, Calhanoglu è semplicemente un testimone, per quanto riguarda il Codice di giustizia sportiva la sua posizione andrà analizzata dal procuratore federale della Figc, Giuseppe Chinè, che da settimane sta ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arresti ultrà - Calhanoglu in procura : «Ho incontrato i tifosi ma non siamo mai usciti a cena» - Calha uno di noi», scrissero in uno striscione gli esponenti della Nord, al quale il giocatore donò alcune sue maglie indossate in campo da regalare ai bimbi ricoverati in ospedale. «Vicini a Siria e Turchia. Dopo Simone Inzaghi, Javier Zanetti e Davide Calabria, è stata la volta di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter (con un passato dall’altra parte del Naviglio), il cui nome era emerso ... (Lettera43.it)

Ultras - Calhanoglu in Procura : «Ho incontrato Ferdico e Bellocco - anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» - . Calhanoglu: «Ho incontrato Ferdico e Bellocco, anche se l’Inter me l’aveva sconsigliato» Ha risposto alle domande come persona informata dei fatti, ammettendo di aver incontrato i capi ultrà Marco Ferdico e Antonio Bellocco, negando però di essere mai uscito a cena con loro (come invece dichiarato dallo stesso Ferdico in un’intercettazione). (Ilnapolista.it)