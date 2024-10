Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Maxi offerta per il gioiello del Besiktas” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Milan avrebbe presentato una Maxi offerta per il gioiello turco del Besiktas nell'ultima sessione di Calciomercato: ecco i dettagli Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Maxi offerta per il gioiello del Besiktas” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilavrebbe presentato unaper ilturco delnell'ultima sessione di: ecco i dettagli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Milan - la Juventus fa sul serio per Jonathan David. La situazione - Calciomercato Milan, la Juventus punta forte su Jonathan David: derby di mercato contro l’Inter e la posizione dei rossoneri Nonostante manchi ancora molto all’avvio del prossimo calciomercato di gennaio, i grandi club di serie A stanno già cominciando a muoversi per rinforzarsi. Sul giocatore, aveva mosso dei passi anche il club rossonero ma ad oggi sembra più distante, con Vecchia Signora e ... (Dailymilan.it)

Calciomercato - il Milan fissa il prezzo per la cessione di Davide Calabria. La cifra - Davide Calabria potrebbe concludere la sua esperienza con la maglia del Milan già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La società non vorrà far fare tutta la seconda parte di stagione a Paulo Fonseca con il solo Emerson Royal in quella posizione di campo. Il Milan ha posto la seguente cifra come richiesta economica per il cartellino di Davide Calabria. (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - può arrivare un difensore dalla Serie B? Il nome - Lo Spezia, infatti, potrebbe approfittare della situazione per creare un’asta per il cartellino del giocatore aumentando le proprie richieste economiche. Il motivo La rapida crescita del ragazzo ha attirato non solo l’interesse del Milan, ma anche di Inter e Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. (Dailymilan.it)