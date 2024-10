Calcio: Lazio. Lotito "Con Baroni parliamo stesso linguaggio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il numero uno della società biancoceleste "Sarri non governava più spogliatoio" ROMA - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un'alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all'Olimpico, in cui Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Lazio. Lotito "Con Baroni parliamo stesso linguaggio" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il numero uno della società biancoceleste "Sarri non governava più spogliatoio" ROMA - "Con Sarri avevo un buon rapporto. Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un'alchimia basata sul rispetto reciproco. Dopo una partita all'Olimpico, in cui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio : Lazio. Lotito "Con Baroni parliamo stesso linguaggio" - Dopo una partita all'Olimpico, in cui . Lui ha le sue idee, sia dal punto di vista politico che comportamentale, ma tra noi si era creata un'alchimia basata sul rispetto reciproco. Il numero uno della società biancoceleste "Sarri non governava più spogliatoio" ROMA - "Con Sarri avevo un buon rapporto. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio a cinque - Sabato contro il Real. Il Russi pronto al debutto nel Lazio - Il Russi sarà guidato ancora una volta da Simone Bottacini (foto). Riposa: Russi. Risultati serie A2, girone B (1ª giornata): Buldog Lucrezia-Real Fabrica 2-7, Audax-Pontedera 7-2, New Real Rieti-Imolese 2-2, Prato-Potenza Picena 1-0, Grifoni-Grosseto 3-6. u. In verità le altre dieci formazioni si sono già date battaglia nell’ultimo fine settimana ma il Russi ha iniziato la stagione osservando ... (Sport.quotidiano.net)

Calcio : Serie A. Sacchi arbitra Juventus-Lazio - Roma-Inter a Massa - Insieme al fischietto della sezione di Macerata ci saranno gli assistenti Bindoni e Tegoni, il quarto ufficiale di gara Trem . Per Empoli-Napoli designato invece Abisso ROMA - Sarà Juan Luca Sacchi ad arbitrare Juventus-Lazio, gara valida per l'8^ giornata e in programma sabato 19 ottobre alle ore 20. (Ilgiornaleditalia.it)