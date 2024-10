Calafiori: “Il cibo inglese? Pensavo peggio. Ho provato il fish and chips e…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il difensore dell'Arsenal ha parlato del suo ambientamento a Londra, tra la lingua e nuove abitudini culinarie Golssip.it - Calafiori: “Il cibo inglese? Pensavo peggio. Ho provato il fish and chips e…” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il difensore dell'Arsenal ha parlato del suo ambientamento a Londra, tra la lingua e nuove abitudini culinarie

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

>ANSA-FOCUS/'L'inglese' Calafiori, 'Premier viaggio incredibile' - (ANSA) - LONDRA, 18 OTT - L'inglese imparato su Netflix, la trasgressione fish and chips una volta al mese, la gratitudine per Daniele de Rossi e la scelta di lasciare la Serie A per rispondere alla c ... (msn.com)

Calafiori: "Mi sono imbarazzato dopo il gol contro il City". Il motivo - Riccardo Calafiori sta conquistando l' Arsenal e la Premier League. Il difensore italiano in questo inizio di stagione ha dato prova del perchè Arteta lo volesse così fortemente. In tutto ciò, ha ... (corrieredellosport.it)

Nazionale italiana, i convocati del ct Luciano Spalletti: i giovani Pisilli e Maldini, ma anche due novità da Juventus e Milan - Nuove convocazioni per il ct azzurro Luciano Spalletti per i prossimi impegni di Nations League. Dopo i successi in trasferta contro i vicecampioni del mondo della Francia e Israele, la Nazionale ripr ... (ilfattoquotidiano.it)