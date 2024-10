Bimba di due anni soffocata dalla madre a Cisliano, il papà: “Voglio andare via per dimenticare la tragedia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 12 anni di carcere (più cinque in una Rems) per Patrizia Coluzzi, la 45enne che Fanpage.it - Bimba di due anni soffocata dalla madre a Cisliano, il papà: “Voglio andare via per dimenticare la tragedia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 12di carcere (più cinque in una Rems) per Patrizia Coluzzi, la 45enne che

Bimba uccisa dalla madre - il papà William Anzaghi : “Tre anni d’inferno - ora vado via da Milano” - Solo trasformando il dolore riesco ad andare avanti”. Non voglio più clamore, voglio staccare la mente, portando sempre Edith nel cuore. Nulla potrà riportarla indietro, nemmeno la condanna più severa. Ci sono altri progetti? “Intanto sono orgoglioso del fatto che il giardino della scuola dell’Infanzia comunale Capponi, che Edith avrebbe dovuto frequentare, porterà per sempre il suo nome. (Ilgiorno.it)