Bancarotta fraudolenta, per l’imprenditore Davide Erba annullato il decreto di perquisizione e sequestro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Monza, 18 Ottobre 2024 - Il Tribunale del Riesame di Monza ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura di Monza nei confronti di Davide Erba, imprenditore 44enne di Biassono editore dello storico bisettimanale Il Cittadino indagato per Bancarotta fraudolenta. Il collegio di giudici presieduto da Roberta Russo ha quindi dato ordine ai pm Carlo Cinque e Marco Giovanni Santini di restituire a Erba tutta la documentazione contabile portata via dalla Guardia di Finanza nelle sedi amministrative e legali del giornale e delle società dell'imprenditore che da un paio di anni vive a Dubai, oltre anche ai computer e all'altro materiale elettronico prelevato. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 45 giorni. Ilgiorno.it - Bancarotta fraudolenta, per l’imprenditore Davide Erba annullato il decreto di perquisizione e sequestro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Monza, 18 Ottobre 2024 - Il Tribunale del Riesame di Monza haildidisposto dalla Procura di Monza nei confronti di, imprenditore 44enne di Biassono editore dello storico bisettimanale Il Cittadino indagato per. Il collegio di giudici presieduto da Roberta Russo ha quindi dato ordine ai pm Carlo Cinque e Marco Giovanni Santini di restituire atutta la documentazione contabile portata via dalla Guardia di Finanza nelle sedi amministrative e legali del giornale e delle società dell'imprenditore che da un paio di anni vive a Dubai, oltre anche ai computer e all'altro materiale elettronico prelevato. Le motivazioni dei giudici saranno rese note tra 45 giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Davide Erba si difende : ricorso al Tribunale del Riesame i di lusso e criptovalute - Tecnicamente sarebbe stato più giustificato, almeno sulla carta, indagare per appropriazione indebita (ma in quel caso mancherebbe la querela della parte offesa) oppure per riciclaggio. L’ha presentato l’avvocato Attilio Villa, che difende l’imprenditore 44enne di Biassono editore del bisettimanale “Il Cittadino” indagato di bancarotta fraudolenta dalla Procura di Monza. (Ilgiorno.it)

Monza - l’editore Davide Erba indagato per bancarotta fraudolenta : ricorso al Riesame - Un'ipotesi respinta da Davide Erba e dalla sua difesa, secondo cui non è possibile contestare il reato di bancarotta fraudolenta in assenza di una dichiarazione di fallimento o di un'istanza in corso in questo senso. Inoltre la difesa contesta la decisione della Procura, alla luce della contestazione di bancarotta fraudolenta incentrata sulla società editoriale, di porre sotto sequestro anche la ... (Ilgiorno.it)

L’editore Davide Erba ingagato per bancarotta fraudolenta. “Non c’ha una lira neanche se lo metti a testa in giù...” - Bonifici per 195mila euro giustificati come “prestiti infruttiferi” ma “verosimilmente a personale vantaggio” dell’imprenditore che verserebbe “in uno stato di sofferenza finanziaria caratterizzato, tra le altre cose, anche dall’accumulo di debiti verso l’Erario e gli istituti di previdenza sociale”. (Ilgiorno.it)