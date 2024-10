Auditorium e polemiche. Arriva la sala consiliare (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima ancora di ospitare le litigate dei politici ha già fatto discutere per la sua realizzazione: la nuova sala consiliare potrebbe presto ospitare le interminabili sedute. La Giunta ha provveduto ad approvare lo studio di fattibilità tecnico ed economica per una spesa stimata in circa 500mila euro. C’è da incrociare le dita, a dire il vero, perché l’area è quella che ha riservato numerose e spiacevoli sorprese alla città. L’aula consiliare, infatti, troverà spazio nel complesso de L’Auditorium di piazza Risorgimento. Si tratta di quel cantiere infinito, alle spalle di palazzo Landriani Caponaghi, sede istituzionale del Comune, costato alla collettività circa 20 milioni di euro. Ilgiorno.it - Auditorium e polemiche. Arriva la sala consiliare Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Prima ancora di ospitare le litigate dei politici ha già fatto discutere per la sua realizzazione: la nuovapotrebbe presto ospitare le interminabili sedute. La Giunta ha provveduto ad approvare lo studio di fattibilità tecnico ed economica per una spesa stimata in circa 500mila euro. C’è da incrociare le dita, a dire il vero, perché l’area è quella che ha riservato numerose e spiacevoli sorprese alla città. L’aula, infatti, troverà spazio nel complesso de L’di piazza Risorgimento. Si tratta di quel cantiere infinito, alle spalle di palazzo Landriani Caponaghi, sede istituzionale del Comune, costato alla collettività circa 20 milioni di euro.

