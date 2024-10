Gaeta.it - Appelli contro la “Sugar tax”: le preoccupazioni dei produttori di bevande analcoliche in Italia

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il dibattito sulla "tax", prevista per luglio 2025, sta animando il panorama politico e imprenditorialeno. Recenti dichiarazioni di esponenti della Lega e di Forzahanno messo in luce ledegli imprenditori del settore delle. ASSOBIBE, l'associazione che rappresenta idel settore, ha appoggiato con forza questi, sottolineando le possibili conseguenze negative di questa tassazione. Le dichiarazioni di ASSOBIBE e le posizioni politiche Giangiacomo Pierini, Presidente di ASSOBIBE, ha espresso il proprio supporto alle dichiarazioni dei politici che hanno evidenziato la scarsa efficacia della proposta di tassazione. In particolare, Pierini ha identificato come significativo l'intervento di Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forzain Senato.