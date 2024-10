Antonello gioca la sua speciale Roma-Inter: lo scenario ipotizzato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Antonello protagonista a sorpresa di Roma-Inter in Serie A? La partita in programma nel primo weekend successivo alla seconda sosta Internazionale della stagione si anima di un argomento extra campo. Ed ecco come l’AD Corporate nerazzurro finisce in orbita giallorossa Roma – Le dimissioni di Lina Souloukou dal ruolo di Amministratore Delegato hanno stravolto i piani – già stravolti – della Roma in questa stagione. La nota della società giallorossa, datata domenica 22 settembre 2024, è successiva all’esonero di Daniele De Rossi e all’arrivo di Ivan Juric in panchina. Avvicendamento che compie un mese esatto da quel “fatidico” 18 settembre. L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali. Inter-news.it - Antonello gioca la sua speciale Roma-Inter: lo scenario ipotizzato Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)protagonista a sorpresa diin Serie A? La partita in programma nel primo weekend successivo alla seconda sostanazionale della stagione si anima di un argomento extra campo. Ed ecco come l’AD Corporate nerazzurro finisce in orbita giallorossa– Le dimissioni di Lina Souloukou dal ruolo di Amministratore Delegato hanno stravolto i piani – già stravolti – dellain questa stagione. La nota della società giallorossa, datata domenica 22 settembre 2024, è successiva all’esonero di Daniele De Rossi e all’arrivo di Ivan Juric in panchina. Avvicendamento che compie un mese esatto da quel “fatidico” 18 settembre. L’AScomunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali.

Ciarravano : «Roma-Inter? Più affidabilità in una coppia - garanzia!» - Ciarravano ha parlato della partita tra Roma e Inter, in programma domenica sera alle 20. Il giornalista si è concentrato su un reparto in particolare. CONFRONTO – Paolo Ciarravano, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua sulle due coppie offensive di Inter e Roma: «Sono abituati a giocare insieme da qualche tempo e Lautaro Martinez non ha fatto vedere ancora il suo volto migliore, ... (Inter-news.it)

Maltempo in Emilia-Romagna : interventi e disagi nel bolognese - allerta rossa in arrivo - Disagi nel cuore dell’Appennino bolognese L’Appennino bolognese ha registrato una serie di eventi negativi legati al maltempo. Gli allagamenti hanno portato a preoccupazioni per la sicurezza degli oggetti e delle persone, mentre le famiglie locali si sono trovate ad affrontare la necessità di evacuazione o di mettere in sicurezza le proprie abitazioni. (Gaeta.it)

Roma-Inter - Lautaro Martinez OK! Difficoltà in un reparto : il punto – Sky - Lo schema penso sia questo». Il resto è formazione tipo». ATTACCO DEFINITO – Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha aggiornato sulla condizione di Lautaro Martinez. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il punto in vista del match tra Roma e Inter: «A parte hanno lavorato Zielinski, che potrebbe rientrare già mercoledì, e Tajon Buchanan, il quale va gestito ... (Inter-news.it)