Velvetmag.it - Anna Paratore, la madre Giorgia Meloni e la sua passione di fabbricare candele

(Di venerdì 18 ottobre 2024)di, è stata avvistata al mercatino dell’antiquariato di Sora (Frosinone), dove ha stupito i presenti vendendoartigianali che ha realizzato lei stessa. Una scena inaspettata per molti, soprattutto considerando il ruolo di sua figlia come Presidente del Consiglio. Tuttavia, ladella signora per l’artigianato ha radici profonde e rappresenta per lei un’attività rilassante, che l’aiuta a staccare dalla quotidianità. Unanata con il temponon è nuova a cambiamenti nella sua vita professionale. Dopo aver cresciuto le sue figlie,e Ari, entrambe figure di spicco nel panorama politico, ha deciso di dedicarsi a un’attività che la soddisfa a livello personale.