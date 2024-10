Andrea Costa, Angori. "Forti quando conta. Iniezione di fiducia» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corsara a Casale Monferrato, l’Up Andrea Costa esulta per la sua seconda vittoria consecutiva dopo il rotondo 100-96 rifilato ai piemontesi. Un successo arrivato dopo un supplementare e firmato da un attacco stellare con sei uomini in doppia cifra e il solito Maks Klanjscek grande protagonista, ben affiancato da Jack Sanguinetti, veterano dal sangue freddo nel decisivo overtime. Il tutto per la grandissima soddisfazione del suo tecnico Matteo Angori, che raccoglie i frutti del lavoro del suo gruppo. "Su un campo storico e contro una squadra di grande talento ed esperienza abbiamo fatto una partita importante, una vittoria che sta seguendo il filone della nostra crescita – dice l’allenatore –, e dopo le sconfitte ad Agrigento e con Mestre, a Casale abbiamo giocato una gara a viso aperto soprattutto dal punto vista offensivo. Sport.quotidiano.net - Andrea Costa, Angori. "Forti quando conta. Iniezione di fiducia» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Corsara a Casale Monferrato, l’Upesulta per la sua seconda vittoria consecutiva dopo il rotondo 100-96 rifilato ai piemontesi. Un successo arrivato dopo un supplementare e firmato da un attacco stellare con sei uomini in doppia cifra e il solito Maks Klanjscek grande protagonista, ben affiancato da Jack Sanguinetti, veterano dal sangue freddo nel decisivo overtime. Il tutto per la grandissima soddisfazione del suo tecnico Matteo, che raccoglie i frutti del lavoro del suo gruppo. "Su un campo storico e contro una squadra di grande talento ed esperienza abbiamo fatto una partita importante, una vittoria che sta seguendo il filone della nostra crescita – dice l’allenatore –, e dopo le sconfitte ad Agrigento e con Mestre, a Casale abbiamo giocato una gara a viso aperto soprattutto dal punto vista offensivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie B Nazionale : la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico : l’Andrea Costa riparte di slancio - . E infine ci tengo a ringraziare il pubblico perchè giocare in una cornice così’, con 40’ ininterrotti di cori, è molto bello". Abbiamo lavorato tanto sulla difesa per mettere a posto cosa non è andato bene e siamo stati bravi a interpretare la gara prima di tutto difensivamente. Il ritorno in campo di Fazzi, l’apporto difensivo delle seconde linee, la grinta di Toniato e, dulcis in fundo il ... (Sport.quotidiano.net)

Basket B Nazionale : seconda vittoria in campionato per i biancorossi. L’Andrea Costa batte Ragusa. Klanjscek è ancora super - Tiri da due: 26/42; 19/47. VIRTUS RAGUSA: Erkmaa 9, Guastella, Piscetta, Bertocco 8, Simon 2, Gloria 6, Tumino, Vavoli 12, Gaetano 20, Ianelli 4. Grande protagonista il solito Klanjscek nella gara che ha visto il ritorno di Fazzi. Le difficoltà a rimbalzo dell’Andrea Costa sono compensate da una ritrovata grinta in attacco, con Filippini e Klanjscek a timbrare il 50-35 al 25’. (Sport.quotidiano.net)

Basket serie B Nazionale : il club invita i tifosi al PalaRuggi. Filippini non ha dubbi : : "Andrea Costa - grande impatto» - "Il nostro impatto con il campionato è stato molto positivo e nonostante siano arrivate due sconfitte di fila siamo molto sereni e carichi perchè ce la siamo giocata alla pari in entrambe le sfide – racconta –. Sono convinto che anche Lucio possa fare un bel salto". . Il calendario offre sabato sera la sfida casalinga con Ragusa (reduce da tre ko), sulla carta più a portata di mano. (Sport.quotidiano.net)