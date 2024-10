Amici 24, l’ex fidanzata di Trigno sfogo choc sui social: “Chiara è una zocc*la, il mio ex un gran cogl*one!” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Parole al veleno sono quelle di Ege Monaco, l’ex ragazza del cantante di Amici 24 Trigno! La giovane ragazza si è sfogata sul suo profilo Instagram dopo le immagini del daytime di questo pomeriggio in cui l’allievo del talent show di Maria De Filippi è sembrato sempre più vicino alla ballerina Chiara Bacci. L'articolo Amici 24, l’ex fidanzata di Trigno sfogo choc sui social: “Chiara è una zocc*la, il mio ex un gran cogl*one!” proviene da Isa e Chia. Isaechia.it - Amici 24, l’ex fidanzata di Trigno sfogo choc sui social: “Chiara è una zocc*la, il mio ex un gran cogl*one!” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Parole al veleno sono quelle di Ege Monaco,ragazza del cantante di24! La giovane ragazza si è sfogata sul suo profilo Instagram dopo le immagini del daytime di questo pomeriggio in cui l’allievo del talent show di Maria De Filippi è sembrato sempre più vicino alla ballerinaBacci. L'articolo24,disui: “è una, il mio ex un!” proviene da Isa e Chia.

