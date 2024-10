Alla Festa nazionale spagnola anche il Corpo diplomatico consolare Napoli Campania (Di venerdì 18 ottobre 2024) Alla Festa nazionale spagnola, in presenza del nuovo console generale di Spagna a Napoli, Javier Triana Jimènez, il Corpo diplomatico consolare Napoli Campania ha partecipato con una nutrita delegazione. Tra questi il console del Sud Africa Gianluigi Gaetani dell’Aquila D’Aragona, il console generale del Perù Fabiana Capuano, il console di Ecuador Maria Grazia Alvarez, il console della Colombia Antonio Maione, il console del Brasile Mario de Menezes, il console del Portogallo Maria Luisa Cusati. Tra i presenti il console generale USA Tracy Roberts Pounds ed il console generale di Francia Lise Moutoumalaya. L’incontro si è svolto Alla presenza delle più alte cariche istituzionali, militari e civili. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), in presenza del nuovo console generale di Spagna a, Javier Triana Jimènez, ilha partecipato con una nutrita delegazione. Tra questi il console del Sud Africa Gianluigi Gaetani dell’Aquila D’Aragona, il console generale del Perù Fabiana Capuano, il console di Ecuador Maria Grazia Alvarez, il console della Colombia Antonio Maione, il console del Brasile Mario de Menezes, il console del Portogallo Maria Luisa Cusati. Tra i presenti il console generale USA Tracy Roberts Pounds ed il console generale di Francia Lise Moutoumalaya. L’incontro si è svoltopresenza delle più alte cariche istituzionali, militari e civili.

