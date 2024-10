Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi ospiti di Peter Gomez a La Confessione sabato 19 ottobre alle 21 su Rai3 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna su Rai 3, ma questa volta in prima serata ‘La Confessione’, un programma condotto da Peter Gomez. ospiti della puntata d’esordio della stagione sono Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi. Ognuno di loro racconterà, in un confronto senza filtri, la propria storia umana e professionale. L’ex deputato grillino, oggi attivista e opinionista, parlerà del Movimento 5 stelle delle origini, di come sia cambiata la sua vita fuori dai palazzi della politica, ma anche del suo impegno per i diritti del popolo palestinese. Ilfattoquotidiano.it - Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi ospiti di Peter Gomez a La Confessione sabato 19 ottobre alle 21 su Rai3 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna su Rai 3, ma questa volta in prima serata ‘La’, un programma condotto dadella puntata d’esordio della stagione sonoDi. Ognuno di loro racconterà, in un confronto senza filtri, la propria storia umana e professionale. L’ex deputato grillino, oggi attivista e opinionista, parlerà del Movimento 5 stelle delle origini, di come sia cambiata la sua vita fuori dai palazzi della politica, ma anche del suo impegno per i diritti del popolo palestinese.

