Alessandro Bolide sul parapetto del balcone | attimi di paura e panico per il comico di Made in Sud Viene salvato dall’intervento della polizia

attimi di panico e paura per il comico di "Made in Sud", Alessandro Bolide. Ad un certo punto l'attore è salito sul parapetto del balcone della propria abitazione a Poggioreale, nella zona nord di Napoli. Passanti e vicini lo hanno visto ed hanno chiamato subito la polizia. Gli agenti, una volta arrivati sul posto, hanno raggiunto Bolide. Quest'ultimo è sceso dal parapetto e si è scusato con i presenti, la polizia e i fan. Qualche attimo dopo il comico ha lasciato un messaggio sui social: "Ringrazio tutti per l'affetto, passerà anche questo momento grazie al bene che mi state dimostrando con tutti i vostri messaggi! Siete gente magnifica". Non si sanno i motivi che hanno spinto l'uomo a tentare il folle gesto. Ma rimarrà tutto nella sfera privata.

