Alberto Angela: "Studiare, aprire le menti, divulgare, è essenziale per capire il futuro che ci aspetta. Penso di essere ancora uno studente"

Alberto Angela, il noto divulgatore scientifico, ha aggiunto un nuovo riconoscimento al suo prestigioso curriculum. L'Università Mediterranea di Reggio Calabria gli ha conferito la laurea honoris causa in "Scienze forestali ed ambientali" durante l'inaugurazione dell'anno accademico.

