Ad Amici 24 entra in gioco un nuovo meccanismo che mette a rischio gli allievi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il nuovo meccanismo ad Amici 24 L'articolo Ad Amici 24 entra in gioco un nuovo meccanismo che mette a rischio gli allievi proviene da Novella 2000.

“Raimondo Todaro di nuovo a Ballando” : la risposta di Milly sulle voci riguardo l’ex “Amici” - Ora non si fa altro che sperare in un ritorno di Todaro a Ballando con le Stelle. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Amici”, anche Francesca Tocca lascia: cos’è successo tra Todaro e Maria De Filippi Leggi anche: “Amici”, dopo Todaro un altro abbandono del cast: il retroscena Leggi anche: “Amici”, Luk3 entra nella scuola ed è bufera: “Vergognati” Leggi anche: “Verissimo”, ... (Tvzap.it)

Amici news - Gaia De Martino ha un nuovo amore : chi è il suo fidanzato - La coppia sembra aver condiviso momenti sereni e romantici, documentati in parte sui social. Gaia, che si è recentemente trasferita a Roma, ha trascorso un romantico weekend con il suo nuovo ragazzo, un amico di Cricca, ex concorrente di Amici 22. Amici news: la segnalazione su Gaia De Martino Deianira Marzano, nota esperta di gossip, ha ricevuto una segnalazione riguardante Gaia De Martino. (Anticipazionitv.it)

Amici - Raimondo Todaro di nuovo in ospedale : le sue dichiarazioni e i controlli per la malattia - Il post ha suscitato preoccupazione, soprattutto tra chi conosce la sua storia di lotta contro la malattia, ma Todaro ha presto rassicurato tutti con un successivo aggiornamento. Scrivendo “Non cercatemi, per i prossimi tre giorni ho il tagliando da fare“, ha lasciato tutti col fiato sospeso. All’epoca, il danzatore aveva appena iniziato il suo ruolo di docente ad Amici di Maria De Filippi, e la ... (Anticipazionitv.it)