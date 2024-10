Ad Affari Tuoi Nicola: “Una concorrente stava per farmi divorziare”, la reazione di Stefano De Martino (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata di Affari Tuoi di venerdì 18 ottobre gioca Nicola insieme a sua moglie Sharon. Il concorrente racconta a Stefano De Martino un retroscena esilarante con una delle pacchiste. Fanpage.it - Ad Affari Tuoi Nicola: “Una concorrente stava per farmi divorziare”, la reazione di Stefano De Martino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella puntata didi venerdì 18 ottobre giocainsieme a sua moglie Sharon. Ilracconta aDeun retroscena esilarante con una delle pacchiste.

“Affari Tuoi” - il pubblico commosso dal desiderio di Pasquale - Il concorrente della Valle D’Aosta ha giocato con il pacco numero 3 ed è stato accompagnato da uno dei suoi due fratelli gemelli, Andrè. Siamo in tre, scegliamo la via punk, lo sentivamo dall’inizio. Sono fidanzato con Gaia, con me c’è uno dei miei due fratelli gemelli, Andrè“, le parole prima di dare inizio alla partita con il pacco pescato, il numero 3, lo stesso che gli ha permesso di vincere ... (Tvzap.it)

“Affari Tuoi” - i due concorrenti bisbigliano qualcosa : la reazione di Stefano (VIDEO) - Il Dottore quindi ha offerto 50mila euro, la metà dei soldi richiesti dal concorrente. “Con De Martino il coraggio non manca, da più fiducia e per questo si rischia e si vince 200 mila euro diviso 3!! Complimenti!!”, si legge ancora. 000€. com/BBFMSmQX5n— giuliaa? (@vicolociecoo_) October 17, 2024 I commenti sulla vittoria di Louis La partita di Louis ad Affari Tuoi ha riscosso un grande ... (Tvzap.it)

"Sapete perché hanno fatto vincere i gemellini" : Affari Tuoi - l'accusa più infamante - Il concorrente nel corso della puntata si è consultato più volte con il fratello per decidere il da farsi. Le offerte ovviamente sono state rispedite al mittente. È la sera di Louis della Valle d'Aosta. Ma Louis ha deciso di fatto di tirare dritto e di mettersi al sicuro la partita usando un rito particolare: mani giunte e meditazione a inizio gara. (Liberoquotidiano.it)