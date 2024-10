Abodi: “Sinner? La lotta al doping deve essere credibile” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Così Andrea Abodi durante la trasmissione "L'altra Italia" su Rai2, dice la sua sul ricorso della Wada nei confronti di Jannik Sinner Golssip.it - Abodi: “Sinner? La lotta al doping deve essere credibile” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Così Andreadurante la trasmissione "L'altra Italia" su Rai2, dice la sua sul ricorso della Wada nei confronti di Jannik

Caso Sinner - Abodi : “Prima si chiarisce - meglio è per tutti” - È il richiamo al valore dello sport come fattore educativo, di promozione del benessere e socializzazione, ma anche responsabilità politica per fare sì che queste giornate si trasferiscano alla dimensione quotidiana”. Non è un evento estemporaneo, ma quello che stiamo facendo sta succedendo anche in altri Paesi europei. (Sportface.it)