Gaeta.it - A Treviso il festival della statistica: Fokus su economia e innovazione industriale

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterll, ildedicato allae demografia, continua a, portando un’offerta unica nel panorama europeo. Questo evento, riconosciuto a livello internazionale, si distingue per il linguaggio accessibile e l’attenzione a temi attuali, rendendo le analisi statistiche comprensibili anche a un pubblico non specializzato. Durante la seconda giornata, ilha ospitato un panel dedicato all’e all’industria, approfondendo l’importanza dei dati nel costruire un futuroeuropeo. Il panel sue industria: necessità e prospettive Il primo incontrogiornata ha avuto come titolo “e industria – I dati utili per costruire un Industrial Act europeo”, dove esperti del settore si sono confrontati su temi rilevanti per l’industria europea.