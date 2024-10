A San Donà torna il Mercato Europeo con le sue prelibatezze enogastronomiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora un appuntamento, il terzo, a San Donà di Piave per il Mercato Europeo. Dal 25 al 27 ottobre, con orario 9-24, torna in piazza Rizzo la kermesse internazionale di FIVA Confcommercio, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da Veneziatoday.it - A San Donà torna il Mercato Europeo con le sue prelibatezze enogastronomiche Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ancora un appuntamento, il terzo, a Sandi Piave per il. Dal 25 al 27 ottobre, con orario 9-24,in piazza Rizzo la kermesse internazionale di FIVA Confcommercio, vetrina di ricercatezze artigianali eprovenienti dal Vecchio Continente e da

