Turismo, la cantina Cleto Chiarli fa il pieno di visitatori stranieri

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva un importante e nuovo riconoscimento per lae, in particolare, per i vini prodotti all’interno della tenuta castelvetrese Cialdini. Il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Vigneto Cialdini 2023, vinificato in purezza, si è infatti aggiudicato i 3 Bicchieri del Gambero Rosso nella Guida Vini d’Italia 2025. "Anche qui – spiegano dall’azienda - è importante la storia e l’esperienza, dove la tecnica si coniuga alla sensibilità e permette di affinare le uve Grasparossa del cru Vigneto Cialdini, per ottenere un ventaglio aromatico, una complessità di sfumature, una parte tannica accentuata che non ha nulla da invidiare ai rossi più di corpo. Aggiungendovi, però, la piacevolezza delle bollicine, una freschezza unica. Tanto che la famigliagli ha dedicato un intero vigneto di dodici ettari e mezzo". Intanto, cresce anche il movimento turistico.