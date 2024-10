Truffa online: arrestato un 59enne per frode a danno di una giovane di Priverno (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’indagine condotta dai Carabinieri di Priverno ha portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 59 anni, accusato di Truffa e uso indebito di strumenti di pagamento. La vicenda, emersa a seguito della denuncia di una ragazza di 24 anni, ha destato preoccupazione e ha evidenziato il crescente fenomeno delle frodi online. I dettagli dell’operazione mettono in luce le modalità utilizzate dal Truffatore e il contesto in cui si è sviluppata la frode. La denuncia e l’apertura delle indagini La vicenda ha avuto inizio quando la giovane di Priverno ha deciso di presentare una denuncia presso i Carabinieri della sua città, allarmata da alcune transazioni sospette effettuate sulla sua carta di credito prepagata. Gaeta.it - Truffa online: arrestato un 59enne per frode a danno di una giovane di Priverno Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’indagine condotta dai Carabinieri diha portato all’identificazione e alla denuncia di un uomo di 59 anni, accusato die uso indebito di strumenti di pagamento. La vicenda, emersa a seguito della denuncia di una ragazza di 24 anni, ha destato preoccupazione e ha evidenziato il crescente fenomeno delle frodi. I dettagli dell’operazione mettono in luce le modalità utilizzate daltore e il contesto in cui si è sviluppata la. La denuncia e l’apertura delle indagini La vicenda ha avuto inizio quando ladiha deciso di presentare una denuncia presso i Carabinieri della sua città, allarmata da alcune transazioni sospette effettuate sulla sua carta di credito prepagata.

