Tiro a volo: Erica Sessa seconda nel trap alle Finali di Coppa del Mondo, lontana Stanco (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva ancora un piazzamento sul podio per l'Italia a Nuova Delhi, capitale dell'India che sta ospita le Finali della Coppa del Mondo 2024 di Tiro a volo. Dopo la doppietta nello skeet maschile, Erica Sessa ha infatti conquistato il secondo posto nella specialità del trap femminile, cedendo il passo solo ad Alessandra Perilli. Buona la gara dell'azzurra, in ritmo soprattutto nella prima parte, salvo poi mancare quattro colpi di fila nel momento clou, ovvero nel confronto diretto finale con la sammarinese, prima classificata con 45/40 contro li 39/50 messo a referto della tiratrice italiana. Terza posizione poi per la turca Safiye Temizdemir, la quale ha sparato 33/40 precedendo la Spagnola Fatima Galvez (29/35) e la libanese Ray Bassil (25/30).

Tiro a volo - finali Cdm New Delhi 2024 : doppietta azzurra nello skeet maschile con Cassandro e Rossetti - Medaglie prestigiose sono arrivate anche dalle altre gare. . A completare il podio, con 43 piattelli, il padrone di casa Naruka. The post Tiro a volo, finali Cdm New Delhi 2024: doppietta azzurra nello skeet maschile con Cassandro e Rossetti appeared first on SportFace. Nello skeet femminile, Diana Bacosi ha concluso al secondo posto con 54 piattelli, superata solo dalla statunitense Samantha ... (Sportface.it)

Tiro a volo - Tammaro Cassandro beffa Gabriele Rossetti : doppietta azzurra nello skeet alle Finali di Coppa del Mondo! - L’aggancio arriva dopo 54 piattelli a quota 51, poi quando tutto lascia presagire lo shoot-off, Rossetti manca proprio l’ultimo bersaglio e Cassandro la spunta per 57-56. Quinta posizione per il danese Jesper Hansen, costretto ad abbandonare la competizione a metà gara con il punteggio di 26/30, mentre il primo tiratore ad essere eliminato è l’indiano Mairaj Ahmad Khan, che si attesta in sesta ... (Oasport.it)

Tiro a volo - Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti superano le qualificazioni dello skeet a Nuova Delhi nelle Finali di Coppa del Mondo - Domani, giovedì 17 ottobre, la finale, che si disputerà alle 7:30 italiane. L’Italia dello skeet brilla sul poligono indiano di Nuova Delhi, città che ospita in questi giorni le Finali della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Assieme all’azzurro anche il tiratore qatariota Rashid Saleh Al-Athba, che dopo un solo errore nella prima serie, ha effettuato un percorso senza sbavature. (Oasport.it)