“Ti ucc**o, tro**”. Choc al Grande Fratello, follia del concorrente nella notte: “Cacciatelo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La ucci** stasera, sta tr***”. Grande Fratello, frase Choc nella notte: il concorrente stavolta rischia non solo l’eliminazione dal reality, ma anche qualcosa di più, se le accuse venissero confermate. Sia chiaro, quello che tutti pensano di aver sentito infatti, non è escluso possa essere travisato da un audio non proprio perfetto registrato dai microfoni ambientali e mentre il giovane è sotto le coperte. Il pubblico però sembra sicuro che le parole siano davvero quelle e gravissime. E chiaramente sui social è partita una polemica che probabilmente farà molto discutere nelle prossime ore, sopratutto in vista della puntata. >> “Perché voglio andarmene”. Grande Fratello, l’annuncio di Jessica Morlacchi: cosa c’è dietro Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. A dire quella terribile frase, qualora fosse confermata, è Lorenzo Spolverato. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La ucci** stasera, sta tr***”., frase: ilstavolta rischia non solo l’eliminazione dal reality, ma anche qualcosa di più, se le accuse venissero confermate. Sia chiaro, quello che tutti pensano di aver sentito infatti, non è escluso possa essere travisato da un audio non proprio perfetto registrato dai microfoni ambientali e mentre il giovane è sotto le coperte. Il pubblico però sembra sicuro che le parole siano davvero quelle e gravissime. E chiaramente sui social è partita una polemica che probabilmente farà molto discutere nelle prossime ore, sopratutto in vista della puntata. >> “Perché voglio andarmene”., l’annuncio di Jessica Morlacchi: cosa c’è dietro Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. A dire quella terribile frase, qualora fosse confermata, è Lorenzo Spolverato.

“Io e Enzo Paolo Turchi abbiamo fatto l’amore nella Casa del Grande Fratello” : la confessione choc di Carmen Russo a Signorini - Per me è tutto. La confessione hot ha acceso gli animi sui social ma soprattutto in studio, scatenando una serie di battutine da parte di Signorini, culminate in un commento rivolto a Beatrice Luzzi: “La Luzzi in confronto a voi è stata una santa”. “Non è successo assolutamente nulla; io lo amo come il primo giorno. (Ilfattoquotidiano.it)

“Grande Fratello” - scoperta choc su Enzo Paolo e Carmen : “È accaduto qui nella casa” - . Poi metteremo a confronto le vostre risposte e vedremo un po’ che cosa accadrà“. Nella puntata di ieri, la ballerina è stata costretta ad uscire di scena e salutare Enzo Paolo. News TV. Di fronte a queste affermazioni, Carmen Russo, smentisce categoricamente ogni presunta crisi matrimoniale tra di loro, confermando il suo amore sconfinato per lui: “Assolutamente nulla ma io lo amo come il ... (Tvzap.it)

“Non vedevo - non respiravo”. Grande Fratello - confessione choc di Jessica e nella casa cala il vero gelo - Qual è stata la spiegazione? Troppo stress…”. Io non avevo più lavori. Non respiravo, non vedevo, vedevo bianco. Non volendo più camminare, io mi sono chiusa in casa. com/J8xUU50v2D— Vanessa (@_NeneB) October 10, 2024 Jessica racconta il periodo più buio e delicato della sua vita, gli attacchi di panico e la sofferenza psicologica che ha vissuto in quegli anni. (Caffeinamagazine.it)