The Electric State, il teaser trailer del film di Anthony e Joe Russo Guarda il teaser trailer di The Electric State, uno dei titoli più attesi in arrivo prossimamente solo su Netflix che segna il ritorno di Anthony e Joe Russo, le menti dietro ad Avengers: Endgame e The Gray Man, questa volta alla regia di un film sci-fi con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Di cosa parla The Electric State? The Electric State è una spettacolare avventura ambientata in una versione alternativa e retrofuturistica degli anni '90. Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpreta Michelle, un'adolescente orfana che affronta la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo collaboravano pacificamente al fianco degli esseri umani, ora vivono in esilio a seguito di una rivolta fallita.

